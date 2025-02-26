Одностороннее движение введут на трех улицах в микрорайоне Лапшиха
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С 21 марта в микрорайоне Лапшиха Нижнего Новгорода изменится схема движения транспорта. На улицах Верхнеудиновская, Рыбинская и Канашская будет введено одностороннее движение.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города, это решение принято по просьбам местных жителей и направлено на повышение безопасности и улучшение проезда автомобилей.
"Улицы в микрорайоне узкие, тротуаров нет, а транспортный поток довольно интенсивный. Эти изменения давно назрели", — отметили в ведомстве.
В администрации также напомнили, что указанные улицы находятся в жилой зоне, где сквозной проезд запрещён правилами дорожного движения.
Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать новые ограничения при планировании маршрутов и следовать дорожным знакам.
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