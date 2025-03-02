Лихорадку денге в Нижегородской области не выявили Общество

В 2025 году случаев заражения лихорадкой денге в Нижегородской области не зафиксировано. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В начале марта в соцсетях появились сообщения о заболевших среди туристов, вернувшихся из Индонезии, Таиланда и Вьетнама. В связи с этим Роспотребнадзор России взял под контроль ситуацию на Бали.

Специалисты напомнили, что в 2023 году в 89 странах мира было зарегистрировано более 14 миллионов случаев лихорадки денге. В России ежегодно выявляются лишь завозные случаи.

По данным ведомства, риск проникновения инфекции в страну остаётся высоким, однако распространение вируса внутри России маловероятно.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.