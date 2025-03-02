"Главное – не бояться выгорания": олимпийская чемпионка Егорян поделилась секретами успеха Спорт

Фото: Александр Воложанин

Российское общество "Знание" провело мотивационную встречу с Яной Егорян, двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию и заслуженным мастером спорта России. Встреча прошла в культурно-просветительском центре "Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова и была приурочена к празднованию Международного женского дня. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Среди участников встречи были не только те, кому было просто интересно послушать успешную спортсменку, но и ребята, которые тоже занимаются фехтованием. Яна Егорян рассказала про свой спортивный путь, ответила на вопросы о том, где брать мотивацию и как справляться с волнением, поделилась своим опытом совмещения карьеры и материнства, а также порассуждала о будущем фехтовального искусства в стране.

Яна пришла в фехтовании в 12 лет. В обычной общеобразовательной школе, где она училась, шел набор в секцию. До занятий в школе все ее знания о фехтовании были ограничены “Тремя мушкетерами”. "Не я выбрала этот спорт, а спорт выбрал меня”, - заявила чемпионка.

На вопрос о том, как определиться с будущей деятельностью, фехтовальщица посоветовала не слушать чужие мнение и в первую очередь думать о себе. Она также посоветовала родителям давать детям возможность попробовать себя сразу в нескольких сферах. Это поможет детям в будущем найти себя, сделать выбор в пользу подходящей активности.

“Даже если вы заведомо понимаете, что это плохая идея, то все равно испробуйте ее. Потому что внутри вы будете знать, что вы это сделали и это был ваш выбор”, - посоветовала Егорян.

Она также рассказала, что женское фехтование сильно отличается от мужского. У мужчин скорость более высокая, и тактика боя, соответственно, строится по-другому. Фехтование - не цикличный вид спорта, много факторов влияют на победу или проигрыш.

Отвечая на вопрос о том, как перестать волноваться перед важным соревнованием, спортсменка отметила, что переживания в молодом возрасте логичны. Но, по ее мнению, если человек уже старше 16 лет, то переживание уже должно перерасти в профессионализм.

"Если ты прочитал книгу, прочитал и понял, то на следующий день, когда ты ее будешь пересказывать, у тебя не будет волнения, потому что ты ее знаешь. То же самое в спорте", – поделилась спортсменка.

Про Олимпийские игры 2016 года Яна говорит без ярких эмоций, для нее это уже пройденный этап. Она была уверена в себе и знала, что выиграет в личном турнире. В повседневной жизни она редко сама говорит об Олимпиаде, если эту тему не поднимают другие люди. При этом этом она добавила, что была очень горда тем, что смогла доказать себе и другим, что все возможно.

Мотивацию спортсменка посоветовала искать в себе, в своем потенциальном будущем, а не смотреть на успех других. Не надо бояться выгорания. Главное - не забывать, что в мире есть очень много других вещей, на которых нужно акцентировать внимание.

Главным достижением, помимо спортивных, Яна считает свою семью. Она отметила, что не ожидала таких трудностей в "профессии" мамы. Но она нашла баланс между спортивной карьерой и воспитанием сына.

Яна Егорян сказала, что не планирует завершать карьеру, пока у нее получается брать “золото”. К тому же, она активно занимается развитием фехтовального спорта в России. Она хочет реализовывать новые проекты, чтобы привлекать детей в этот вид спорта.

"Нам нужно сейчас не упустить наших детей, которые, вполне возможно, через 15 лет будут представлять нашу страну на международной арене. Как раз уже сейчас можно растить олимпийских чемпионов", - заключила Яна.