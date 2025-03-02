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Культура и отдых

"Золотой петушок" прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета

05 марта 2025 11:11  [97] Культура и отдых

Фото: Александра Волжанина

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина представит оперу Римского-Корсакого "Золотой петушок" (12+) в марте. Накануне премьеры в театре состоялась пресс-конференция с создателями постановки, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород" Мария Орлова.

В беседе с журналистами художественный руководитель театра Алексей Трифонов отметил, что раньше в репертуаре не было ни одной оперы Римского-Корсакова. Поэтому когда встал вопрос какую оперу ставить, то все сошлись на "Золотом петушке". 

"Потому что, во-первых, музыкально это абсолютно шедевр. Это последняя опера Римского-Корсакова. Она обусловлена поисками нового стилистического музыкального языка, переходом от романтизма к экспрессионизму. Ну и, безусловно, немаловажным для нас было то, что опера написана на текст Александра Сергеевича Пушкина. У нас этот год юбилейный, празднование юбилея Александра Сергеевича. Плюс наш театр носит его имя", - сказал он. 

Режиссер-постановщик Ангелина Никонова назвала важным, чтобы современный зритель мог вынести из постановки тот самый урок, к которому призывает добрых молодцев Звездочет. 

"Я всегда хочу говорить с человеком про человека вне зависимости от того, где происходят действия: на Луне, под землей, в тридевятом царстве... Додоны, Шаманки... Персонажи и жанры могут быть какими угодно, но мне важно со зрителем говорить на актуальные темы для каждого из нас. И тема вечная – это, конечно же, наш путь к совершенству", - отметила она. 

Дирижер-постановщик Дмитрий Синьковский заявил, что музыка Римского-Корсакова вмещает в себя огромное количество разных красок. "Тема Додона, такая обстоятельная, понятная. Хоровые сцены, безусловно, очень русские, запоминающиеся, являющиеся олицетворением русской истории. Но в то же время мы видим его [композитора] совершенно невероятно искусные умения заплести, например, восточную тему Шамаханской царицы и построить их, пусть и невидимую, связь со Звездочетом, которые тоже весь пропитан темами Востока. Музыка замечательная, действительно, очень сильно связана не только с романтикой, но и с экспрессионизмом, и с более-более сложным языком, наверное, в сравнении с композиторами, русскими композиторами, в том числе того времени", - сказал Синьковский. 

В театре для зрителя подготовили сюрприз. Опера поставлена не только для двух составов, но и имеет две версии. 

"Разные артисты - это разные характеры. Я никогда не требую шаблонного исполнения от всех. Учитываю фактуры, учитываю человека, особенности. Это не только физиологические, это и характер и суть человека. И рисунки, конечно, разные. Если есть возможность, приходите на оба состава", - пояснила режиссер. 

Раскрывать секрет, чем же отличаются две версии, в театре не стали, намекнув лишь, что разница в финале. Присутствующие на брифинге журналисты предположили, что Додон в конце останется жив. На что худрук ответил отрицательно. 

"Наш театр славен гуманистическими традициями. И Ленский остается жив, и Констанция с Миледи не умирают. Но здесь у нас все как у Николая Андреевича (Римского-Корсакова). Но есть действительно один сюрприз, подробности которого мы не будем раскрывать. Придете на спектакль и увидите", - сказал он.

Премьерные показы будут проходить в течение четырех дней. В следующий раз зрители смогут увидеть оперу в рамках фестиваля "Болдинская осень" (6+), который состоится в новом сезоне.

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Теги:
опера Спектакль Театры
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