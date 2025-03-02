Нижегородская "Норманочка" выиграла Кубок РФ по футзалу Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Обладателем российского Кубка по футзалу среди женщин стала "Норманочка" из Нижнего Новгорода.

Губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале поздравил нижегородских спортсменок с этим знаменательным событием.

Как рассказал глава региона, Нижний Новгород уже не в первый раз принимает финальные соревнования по этому виду спорта.

В полуфинале нижегородки оказались сильнее пензенской "Лагуны УОР", а в решающем матче со счетом 3:2 переиграли питерскую "Аврору".

Глеб Никитин также добавил, что "Норманочка" стала обладателем этого почетного трофея в третий раз за четыре года.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" нанес поражение "Акрону" в домашнем матче РПЛ.