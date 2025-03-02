54 тысячи нижегородцев запретили себе брать кредиты Экономика

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков назвал число нижегородцев, которые уже установили через портал госуслуг самозапрет на кредит.

Как рассказал замглавы региона в своем Telegram-канале, по данным на 4 марта более 54 тысяч жителей региона воспользовались новой опцией популярного сервиса.

Егор Поляков также напомнил, что "Госуслуги" позволяют полностью или частично ограничить выдачу займов, в том числе, возможен дистанционный запрет получения кредита.

После установки самозапрета в кредитном профиле пользователя появится соответствующая отметка, поэтому банки и микрофинансовые организации не смогут оформить заем.

Снять ограничение можно также в любой момент при помощи "Госуслуг".