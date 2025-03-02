54 тысячи нижегородцев запретили себе брать кредиты

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков назвал число нижегородцев, которые уже установили через портал госуслуг самозапрет на кредит.
Как рассказал замглавы региона в своем Telegram-канале, по данным на 4 марта более 54 тысяч жителей региона воспользовались новой опцией популярного сервиса.
Егор Поляков также напомнил, что "Госуслуги" позволяют полностью или частично ограничить выдачу займов, в том числе, возможен дистанционный запрет получения кредита.
После установки самозапрета в кредитном профиле пользователя появится соответствующая отметка, поэтому банки и микрофинансовые организации не смогут оформить заем.
Снять ограничение можно также в любой момент при помощи "Госуслуг".
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