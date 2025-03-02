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Общество

Депутаты ЗСНО и студенты совместно обсудили развитие туризма в регионе

06 марта 2025 10:39  [73] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в рамках Парламентского дня Законодательного собрания прошла дискуссия «О факторах экономического роста Нижегородской области». В открытом диалоге приняли участие депутаты, представители органов власти и студенты. Обсуждались вопросы поддержки промышленности и малого бизнеса, развития туристического потенциала.

Участники мероприятия отметили, что с момента введения санкций в 2022 году Нижегородская область предпринимала активные меры для адаптации к новым экономическим условиям. В частности, был создан Центр импорта и импортозамещения, целью которого является оказание содействия предприятиям в поиске необходимых комплектующих и сырья и, как следствие, снижение зависимости от импорта. Кроме того, участники круглого стола сделали акцент на том, что в 2024 году экономика Нижегородской области продемонстрировала рост в большинстве ключевых отраслей.

В ходе мероприятия участники обсудили перспективы развития туризма в Нижегородской области. Основное внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются молодые специалисты, а также возможным направлениям улучшения туристической привлекательности региона.

Также, студенты НГЛУ презентовали проекты в сфере туризма и предложили свои идеи по сохранению в регионе народных художественных промыслов.

«Особенно радует, что молодежь активно участвует в развитии туризма в регионе. Стремление к современным подходам и сохранению народных художественных промыслов делает туристический потенциал Нижегородской области уникальным», - подчеркнул Евгений Люлин.

В заключении встречи было предложено провести анкетирование молодежи для выявления проблем транспортной доступности туристских объектов и обобщения идей молодежных организаций по созданию новых туристических маршрутов.

«Взаимодействие студентов НГЛУ и профессионалов Законодательного Собрания открывает новые горизонты для молодых людей, которые решили стать активными участниками общественной жизни и будущими лидерами. Реализация предложенных идей и проектов станет важным шагом к формированию более открытого и доступного общества, где каждый голос будет услышан, а идеи - реализованы», - отметил и.о. ректора НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Никита Авралев.

По итогам работы Парламентского дня будут сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее развитие Нижегородской области как привлекательного направления для международного и внутреннего туризма.

«Получился очень живой и интересный диалог. Нижегородская область обладает богатой и уникальной историей, для нас крайне важно создать благоприятные условия для развития молодежи. Хотелось бы поблагодарить студентов НГЛУ за предложенные идеи и проекты, обязательно проработаем их инициативы», - подытожил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

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Теги:
Законодательное собрание Туризм
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