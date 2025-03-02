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Общество

Советник губернатора Ремо Кирш встретился с юными дипломатами в ННГУ

06 марта 2025 11:29  [127] Общество

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

5 марта в Центре народной дипломатии на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского прошла встреча советника губернатора Нижегородской области по вопросам переселения иностранных специалистов Ремо Кирша с участниками проектов "Школа юного дипломата имени Ю.Е. Фокина" и "Клуб международников Нижегородской области".  

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула важность таких занятий для формирования объективного мировоззрения у молодёжи. В условиях информационной перегрузки способность анализировать данные, критически оценивать происходящее и формировать собственное мнение играет ключевую роль.  

По её словам, Ремо Кирш поделился личным опытом жизни в Европе и России, затронув темы традиционных ценностей и культурных различий. Это, как отметила министр, не просто лекция, а инвестиция в будущее – возможность для молодых людей глубже понять международные процессы.  

Она также напомнила, что ровно год назад президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Ремо и Биргит Кирш российского гражданства, поздравив их с этой годовщиной.  

В рамках встречи Ремо Кирш рассказал о своём решении переехать из Германии в Россию, объяснив, что побудило его к этому шагу. Он представил объективную картину жизни в современной Германии, поделился впечатлениями о Нижегородской области и рассказал о строительстве русско-немецкого поселения "РуДе" в Богородском районе.  

Формат открытого диалога позволил студентам задать вопросы, обсудить полученную информацию и поделиться собственными впечатлениями.  

Ремо Кирш отметил, что молодые россияне проявляют большой интерес к причинам, по которым иностранцы, особенно жители западных стран, решают жить в России. По его мнению, образ "золотого Запада" не всегда соответствует действительности, а осознание потенциала своей страны делает российских студентов активными участниками её будущего.  

"Я вижу у российской молодёжи высокую мотивацию, уважительное отношение к учёбе и стремление к развитию – это выгодно отличает её от сверстников в Германии. Горжусь, что вместе с такими энергичными людьми мы строим светлое будущее. Также хочу выразить благодарность президенту России и губернатору Нижегородской области за возможность быть не только русским душой, но и по паспорту", – сказал он.

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Теги:
Иностранцы
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