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Общество

Ремо и Биргит Кирш впервые приняли участие в выборах президента России

15 марта 2024 14:40  [131] Общество

Фото: Кира Мишина

Супружеская пара Ремо и Биргит Кирш, которая переехала из Германии в Нижегородскую область, приняли участие в голосовании по выборам президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Своё конституционное право они реализовали на избирательном участке № 2576 в Нижнем Новгороде. Как признался Ремо Кирш, для него было очень важно сделать выбор.

"Когда был гражданином Германии, я регулярно ходил на выборы, но ходил с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас я пришел на выборы и точно знаю, что выберу того человека, который нашу жизнь сделает хорошей, сделает все возможное для этого", — отметил Ремо Кирш.

Супруга Ремо, Биргит также поделилась своим мнением. Она приняла активное участие в голосовании, поскольку считает это очень важным делом.

Напомним, Ремо и Биргит Кирш получили паспорта Российской Федерации 14 марта. В торжественной обстановке в Усадьбе Рукавишниковых документы супругам вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев.

Супруги выбрали для ПМЖ Богородский район, где возводят русско-немецкий посёлок "RuDe".

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Теги:
Выборы Голосование
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