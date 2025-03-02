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Общество

Снег с дождём накроет Нижний Новгород

06 марта 2025 12:07  [41] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены в усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками в виде снега и дождя. По данным синоптиков, в ближайшие двое суток в городе может выпасть от 6 до 9 мм осадков. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что техника и персонал полностью готовы к работе в сложных погодных условиях.  

В зависимости от температуры воздуха и интенсивности осадков дорожники будут применять различные методы обработки магистралей. При снегопаде дороги заранее обработают противогололёдными материалами, а в случае дождя активизируют работу водооткачивающей техники. В настоящее время бригады уже задействованы в устранении последствий мокрого снега. 

Дополнительно проводятся работы по уборке мусора, расчистке дорог и очистке ливневых колодцев. Как ранее сообщил мэр Юрий Шалабаев, весеннее благоустройство города начнётся раньше традиционных сроков.

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