Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется уже в апреле

Месячник по благоустройству начнется уже в апреле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства.
Городские власти планируют за время месячника отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров, детские и спортивные площадок, очистить от мусора газоны, установить новые контейнерные площадки и урны и отремонтировать существующие. Кроме того, в городе спилят сухие и аварийные деревья, проведут обрезку деревьев и кустарников, а также посадят цветов, разобьют новые клумбы и другие.
Особое внимание будет уделяться мемориалам, братским могилам, местам захоронений и благоустройству территорий, прилегающих к ним, а также местам массового скопления людей, зонам рекреации - местам отдыха, объектам образования и здравоохранения, памятникам и мемориальным комплексам, территориям жилых домов.
В департаменте отметили, что основные работы по очистке города от мусора проведут в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание объектов благоустройства, озеленения и уличной дорожной сети по заказам райадминистраций.
Традиционно во всех районах города будут проводиться субботники. Для участия в субботниках инициативные граждане смогут обратиться в администрации своих районов города, определить дату и место, получить нужный инвентарь.
Ранее сообщалось, что коммунальные и дорожные службы приступят к уборке Нижнего Новгорода после зимы на месяц раньше.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+