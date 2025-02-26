Уборку после зимы в Нижнем Новгороде начнут на месяц раньше Общество

Коммунальные и дорожные службы приступят к уборке Нижнего Новгорода после зимы на месяц ранее. Об это сообщил мэр областного центра Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что обычно такие мероприятия начинались ближе к концу марта, когда температура стабильно повышается и с улиц города вывезен весь снег. Но в этом году синоптики прогнозируют наступление теплой погоды гораздо раньше.

Мэр поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства и главам районов выводить технику и рабочих на уборку прибордюрных полос, прометание дорог, очистку фасадов и др.

"К мойке приступим позже, когда температура перестанет колебаться от "минуса" к "плюсу". Также будем готовиться к традиционному месячнику по благоустройству — тогда проведём самые крупные и масштабные уборочные мероприятия", – заявил Юрий Шалабаев.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрея Житникова, дорожники работают на объектах. Так, работники чистят колодцы от оставшегося снега и песка, убирают мусор с дорог и обочин, чистят придорожные столбы, а техника прометает проезжие части и пешеходные зоны.

"Если мартовская погода не принесет сюрпризов, то на днях начнем выпускать пылесосы и поливомоечную технику для уборки улично-дорожной сети", - резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в этом году весна в Нижегородской области начнется не раньше конца марта.