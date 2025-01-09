Пожар на территории предприятия "Сибур-Кстово" полностью ликвидирован Происшествия

Пожар на территории предприятия "Сибур-Кстово" полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что в ночь на 29 января украинские военные атаковали Нижегородскую область, использовав три беспилотных летательных аппарата. Все они были успешно сбиты средствами противовоздушной обороны.

Один из беспилотников упал на территорию "Сибур-Кстово", что привело к начался сильному пожару. По официальным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Специалисты взяли пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Превышений ПДК по контролируемым веществам не обнаружены.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, как справиться со стрессом после атаки БПЛА