Почти 11 млн выделили на капремонт нижегородского архива Общество

Фото: Николай Нестеренко

На капитальный ремонт ГКУ "Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области" направят 10,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 5 марта.

Заявки на участие в аукционе подаются до 13 марта, подрядчик будет определен 17 марта.

Здание находится на улице Балхашской в Советском районе. Ремонтные и реставрационные работы должны быть закончены до 31 августа этого года.

Ранее сообщалось, на техническое обслуживание нижегородского фуникулера у кремля направят 24,6 млн рублей.

Также выяснилось, что в Нижнем Новгороде снесут еще несколько домов.