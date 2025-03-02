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Общество

Почти 11 млн выделили на капремонт нижегородского архива

06 марта 2025 15:38  [43] Общество

Фото: Николай Нестеренко

На капитальный ремонт ГКУ "Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области" направят 10,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 5 марта.

Заявки на участие в аукционе подаются до 13 марта, подрядчик будет определен 17 марта.

Здание находится на улице Балхашской в Советском районе. Ремонтные и реставрационные работы должны быть закончены до 31 августа этого года.

Ранее сообщалось, на техническое обслуживание нижегородского фуникулера у кремля направят 24,6 млн рублей.

Также выяснилось, что в Нижнем Новгороде снесут еще несколько домов.

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Теги:
Архивные документы Благоустройство Госзакупки
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