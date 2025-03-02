Почти 11 млн выделили на капремонт нижегородского архива

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На капитальный ремонт ГКУ "Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области" направят 10,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 5 марта.
Заявки на участие в аукционе подаются до 13 марта, подрядчик будет определен 17 марта.
Здание находится на улице Балхашской в Советском районе. Ремонтные и реставрационные работы должны быть закончены до 31 августа этого года.
Ранее сообщалось, на техническое обслуживание нижегородского фуникулера у кремля направят 24,6 млн рублей.
Также выяснилось, что в Нижнем Новгороде снесут еще несколько домов.
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