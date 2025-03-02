11,7 млн рублей уйдет на проект модернизации светофоров в Нижнем Новгороде Экономика

На проект модернизации светофоров на 10 перекрестках Нижнего Новгорода потратят 11,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода". Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию по модернизации светофорных объектов с прокладкой кабельных линий подземным способом.

В конкурсной документации перечислены светофоры, которые планируют модернизировать:

на пересечении улиц Минина и Провиантской;

на улице Совнаркомовской, 13;

на улице Фильченкова возле универмага;

на пересечении улиц Ванеева и Невзоровых;

на пересечении Мещерского бульвара и Бетанкура;

на пересечении улиц Совнаркомовской и ТЦ "Перекресток";

на пересечении улицы Бетанкура и АЗС;

на пересечении улиц Чкалова и Прокофьева;

на пересечении улиц Ошарской и Невзоровых;

на проспекте Октября возле универмага.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за четыре года модернизировали 90 светофорных объекта национальному проекту "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Кроме того, стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде появятся новые светофорные объекты.