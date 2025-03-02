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Экономика

11,7 млн рублей уйдет на проект модернизации светофоров в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 07:00  [46] Экономика

На проект модернизации светофоров на 10 перекрестках Нижнего Новгорода потратят 11,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком работ выступает МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода". Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию по модернизации светофорных объектов с прокладкой кабельных линий подземным способом.

В конкурсной документации перечислены светофоры, которые планируют модернизировать: 

  • на пересечении улиц Минина и Провиантской;
  • на улице Совнаркомовской, 13;
  • на улице Фильченкова возле универмага;
  • на пересечении улиц Ванеева и Невзоровых;
  • на пересечении Мещерского бульвара и Бетанкура;
  • на пересечении улиц Совнаркомовской и ТЦ "Перекресток";
  • на пересечении улицы Бетанкура и АЗС;
  • на пересечении улиц Чкалова и Прокофьева;
  • на пересечении улиц Ошарской и Невзоровых;
  • на проспекте Октября возле универмага.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за четыре года модернизировали 90 светофорных объекта национальному проекту "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Кроме того, стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде появятся новые светофорные объекты.

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Теги:
Госзакупки Дороги
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