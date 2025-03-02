11,7 млн рублей уйдет на проект модернизации светофоров в Нижнем Новгороде

На проект модернизации светофоров на 10 перекрестках Нижнего Новгорода потратят 11,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода". Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию по модернизации светофорных объектов с прокладкой кабельных линий подземным способом.
В конкурсной документации перечислены светофоры, которые планируют модернизировать:
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за четыре года модернизировали 90 светофорных объекта национальному проекту "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".
Кроме того, стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде появятся новые светофорные объекты.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+