Братоубийца получил 8 лет колонии в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородец получил 8 лет за убийство родного брата, сообщили в региональном СК.

Установлено, что преступление произошло в ноябре 2024 года на улице Усиевича в Ленинском районе областного центра.

Фигурант в пьяном состоянии поссорился с родным братом. В ходе конфликта он схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученных травм 37-летний мужчина умер на месте.

Вину подсудимый признал лишь частично. Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели водителя лесовоза в Варнавинском районе.