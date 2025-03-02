Братоубийца получил 8 лет колонии в Нижнем Новгороде

Нижегородец получил 8 лет за убийство родного брата, сообщили в региональном СК.
Установлено, что преступление произошло в ноябре 2024 года на улице Усиевича в Ленинском районе областного центра.
Фигурант в пьяном состоянии поссорился с родным братом. В ходе конфликта он схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученных травм 37-летний мужчина умер на месте.
Вину подсудимый признал лишь частично. Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели водителя лесовоза в Варнавинском районе.
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