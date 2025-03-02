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Происшествия

Братоубийца получил 8 лет колонии в Нижнем Новгороде

07 марта 2025 07:03  [37] Происшествия

Нижегородец получил 8 лет за убийство родного брата, сообщили в региональном СК. 

Установлено, что преступление произошло в ноябре 2024 года на улице Усиевича в Ленинском районе областного центра.

Фигурант в пьяном состоянии поссорился с родным братом. В ходе конфликта он схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученных травм 37-летний мужчина умер на месте.

Вину подсудимый признал лишь частично. Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели водителя лесовоза в Варнавинском районе.

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Теги:
Ленинский район Суд Убийство
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