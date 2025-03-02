Грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГАИ

В посёлке Окский Богородского района произошло ДТП с участием грузового автомобиля. По информации ГИБДД, авария случилась 6 марта около 10:25 на 434-м км автодороги "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород".

Предварительно установлено, что 45-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части. После этого грузовик совершил наезд на пешехода — 67-летнего мужчину, а затем врезался в строение.

В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы грузовика.

Напомним, что накануне под Богородском в аварию попал школьный автобус, в котором находились 15 детей. Произошло столкновение с грузовиком.