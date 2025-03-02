В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2025 13:06  [108] Грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе
06 марта 2025 11:16  [142] Бешеную лесу нашли в деревне Красный остров Нижегородской области
06 марта 2025 11:02  [197] Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области
06 марта 2025 10:36  [939] Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
05 марта 2025 20:24  [336] Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона
05 марта 2025 18:23  [466] Таксист-мигрант надругался над пассажиркой в Нижегородской области
05 марта 2025 17:50  [1009] Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом
05 марта 2025 17:13  [469] 12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области
05 марта 2025 16:48  [279] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
05 марта 2025 16:33  [342] Таксист, высадивший женщину в неположенном месте у Московского вокзала, отделался штрафом
Происшествия

Грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе

06 марта 2025 13:06  [108] Происшествия

Фото: пресс-служба ГАИ

В посёлке Окский Богородского района произошло ДТП с участием грузового автомобиля. По информации ГИБДД, авария случилась 6 марта около 10:25 на 434-м км автодороги "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород".  

Предварительно установлено, что 45-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части. После этого грузовик совершил наезд на пешехода — 67-летнего мужчину, а затем врезался в строение.  

В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.  

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы грузовика.  

Напомним, что накануне под Богородском в аварию попал школьный автобус, в котором находились 15 детей. Произошло столкновение с грузовиком.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАИ ДТП
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2025 19:56  [345] Приставы добились компенсации пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 16:48  [279] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
04 марта 2025 15:25  [403] Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормове продолжают лечение
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph