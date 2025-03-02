Приставы добились компенсации пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Приставы заставили выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Согласном материалам дела, водитель машины торгового предприятия врезался в потерпевших. Из-за этой аварии супруги получили сильные повреждения.

Реабилитация после ДТП заняла длительное время, сейчас женщина передвигается в инвалидной коляске.

Суд признал водителя виновным и постановил взыскать в пользу пострадавших в ДТП компенсацию морального вреда в размере более 1,4 млн рублей. Однако предприятие в добровольном порядке не компенсировало причиненный ущерб.

Во исполнении судебного решения на банковские счета организации был наложен арест. Кроме того, приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с имуществом должника.

Лишь после этих действий виновная сторона компенсировала моральный вред пострадавшим нижегородцам. Должник также оплатил исполнительский сбор в размере 83 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решений суда.

Ранее сообщалось, что приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей.