Приставы добились компенсации пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде

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Приставы заставили выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Согласном материалам дела, водитель машины торгового предприятия врезался в потерпевших. Из-за этой аварии супруги получили сильные повреждения.
Реабилитация после ДТП заняла длительное время, сейчас женщина передвигается в инвалидной коляске.
Суд признал водителя виновным и постановил взыскать в пользу пострадавших в ДТП компенсацию морального вреда в размере более 1,4 млн рублей. Однако предприятие в добровольном порядке не компенсировало причиненный ущерб.
Во исполнении судебного решения на банковские счета организации был наложен арест. Кроме того, приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с имуществом должника.
Лишь после этих действий виновная сторона компенсировала моральный вред пострадавшим нижегородцам. Должник также оплатил исполнительский сбор в размере 83 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решений суда.
Ранее сообщалось, что приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей.
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