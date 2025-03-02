Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска Происшествия

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с участием школьного автобуса в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.

ДТП произошло утром 5 марта около деревни Бурцево в Богородском районе. Школьный автобус, в котором было 17 детей, столкнулся с бензовозом. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Региональный СК проводит проверку по ст. 238 УК РФ.

"Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах", - сообщили в Следкоме.

ДТП заинтересовалась и Нижегородская прокуратура. Она проверит исполнение законодательства при оказании услуг по перевозке несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 19 февраля микроавтобус въехал в мусоровоз на Магистральной улице. В результате аварии пострадал водитель и трое пассажиров. После ДТП Александр Бастрыкин также давал поручение главе регионального СУ СКР доложить о ходе и результате проверки.