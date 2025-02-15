Кенгуренок появился на свет в нижегородском "Лимпопо" Общество

Фото: стоп-кадр зоопарка "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" очередное пополнение - кенгуру Беннетта стала мамой.

Как сообщается в соцсетях страны птиц и зверей, о том, что Беннетта обзавелась потомством, сотрудники зоопарка поняли по характерному шевелению в сумке самки. Пока малыш совсем крошечный и недостаточно окреп, он не высовывается наружу. Именно поэтому определить пол и увидеть кенгуренка пока невозможно.

"Нам остается только ждать — малыш подрастет, окрепнет и обязательно высунет свою головку из сумки мамы!" - сообщили сотрудники зоопарка.

Напомним, в конце января в "Лимпопо" случилось пополнение сразу у несколько видов его обитателей. Детеныши появились в семьях романовской овцы, красноруких тамаринов и патагонских мар.

Ранее сообщалось о пятимесячной тигрице, которую привезли в нижегородское "Лимпопо". Специалисты насчитали у крохи 11 переломов.