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Общество

Кенгуренок появился на свет в нижегородском "Лимпопо"

20 февраля 2025 18:49  [96] Общество

Фото: стоп-кадр зоопарка "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" очередное пополнение - кенгуру Беннетта стала мамой. 

Как сообщается в соцсетях страны птиц и зверей,  о том, что Беннетта обзавелась потомством, сотрудники зоопарка поняли по характерному шевелению в сумке самки. Пока малыш совсем крошечный и недостаточно окреп, он не высовывается наружу. Именно поэтому определить пол и увидеть кенгуренка пока невозможно.

"Нам остается только ждать — малыш подрастет, окрепнет и обязательно высунет свою головку из сумки мамы!" - сообщили сотрудники зоопарка.

Напомним, в конце января в "Лимпопо" случилось пополнение сразу у несколько видов его обитателей. Детеныши появились в семьях романовской овцы, красноруких тамаринов и патагонских мар. 

Ранее сообщалось о пятимесячной тигрице, которую привезли в нижегородское "Лимпопо". Специалисты насчитали у крохи 11 переломов.

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Теги:
Животные Зоопарк
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