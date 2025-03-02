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Происшествия

Мошенники обманули жительницу Нижегородской области почти на 1,4 млн рублей

06 марта 2025 16:00  [108] Происшествия

Мошенники обманули жительницу Нижегородской области почти на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полиции рассказали подробности произошедшего. Так, 50-летняя сотрудница больницы Семеновского городского округа получила сообщение в мессенджере от имени работодателя о том, что якобы произошла утечка персональных данных. Затем ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Незнакомец сказал, что женщина якобы перевела 1,5 млн рублей на счета в недружественную страну.

Аферист при помощи угроз убедил потерпевшую никому не сообщать о разговоре между ними. Он также пообещал ей поддержку.

Поверив незнакомцу, женщина перевела мошенникам под предлогом "федерального резервного обеспечения" 1,36 млн рублей, оформив при этом кредиты на 900 тысяч рублей. 

Спустя время потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По факту мошенничества заведено и расследуется дело, злоумышленники объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что за неделю мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 63 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество Семеновский городской округ
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