Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников "Почты России"

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Мошенники освоили новый способ обмана, используя Telegram-бота для поиска посылок в "Почте России". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Схема выглядит так: злоумышленник звонит потенциальной жертве и сообщает о полученном заказном письме или посылке.
Для уточнения адреса он предлагает перейти в Telegram и воспользоваться чат-ботом. В это время мошенник пытается получить доступ к аккаунту жертвы. После этого он может украсть деньги.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять все входящие сообщения через официальные каналы связи, — советуют в полиции.Ранее в Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области предупредили предпринимателей о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени налоговой инспекции через электронную почту и Telegram.
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