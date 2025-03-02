Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников "Почты России" Общество

Фото: УМВД по Нижнему Новгороду, архив

Мошенники освоили новый способ обмана, используя Telegram-бота для поиска посылок в "Почте России". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Схема выглядит так: злоумышленник звонит потенциальной жертве и сообщает о полученном заказном письме или посылке.

Для уточнения адреса он предлагает перейти в Telegram и воспользоваться чат-ботом. В это время мошенник пытается получить доступ к аккаунту жертвы. После этого он может украсть деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять все входящие сообщения через официальные каналы связи, — советуют в полиции.