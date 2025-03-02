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Телефонные мошенники начали выдавать себя за сотрудников "Почты России"

05 марта 2025 15:19  [134] Общество

Фото: УМВД по Нижнему Новгороду, архив

Мошенники освоили новый способ обмана, используя Telegram-бота для поиска посылок в "Почте России". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Схема выглядит так: злоумышленник звонит потенциальной жертве и сообщает о полученном заказном письме или посылке.

Для уточнения адреса он предлагает перейти в Telegram и воспользоваться чат-ботом. В это время мошенник пытается получить доступ к аккаунту жертвы. После этого он может украсть деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять все входящие сообщения через официальные каналы связи, — советуют в полиции.

Ранее в Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области предупредили предпринимателей о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени налоговой инспекции через электронную почту и Telegram.

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Теги:
мошенники Мошенничество Почта
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