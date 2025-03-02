В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2025 15:25  [68] Двое погибли при столкновении грузовика и легковушки возле Навашина
06 марта 2025 13:06  [160] Грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе
06 марта 2025 11:16  [173] Бешеную лесу нашли в деревне Красный остров Нижегородской области
06 марта 2025 11:02  [218] Восемь пожаров вспыхнуло за сутки в Нижегородской области
06 марта 2025 10:36  [1071] Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
05 марта 2025 20:24  [348] Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона
05 марта 2025 18:23  [481] Таксист-мигрант надругался над пассажиркой в Нижегородской области
05 марта 2025 17:50  [1024] Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом
05 марта 2025 17:13  [479] 12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области
05 марта 2025 16:48  [293] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
Происшествия

Двое погибли при столкновении грузовика и легковушки возле Навашина

06 марта 2025 15:25  [68] Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Грузовик и легковушка столкнулись возле Навашина, сообщили в нижегородском управлении МЧС.

ДТП произошло на автодороге Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород" в четверг, 6 марта. В результате погибли два человека. Также пострадала женщина, которую деблокировали из авто спасатели МЧС. Потерпевшую передали медикам.

В МЧС добавили, что в причинах случившегося разберутся компетентные органы. 

Ранее сообщалось, что грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе, а до этого под Богородском с грузовиком столкнулся школьный автобус. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МЧС Навашино
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2025 16:48  [293] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
04 марта 2025 15:25  [410] Трое пострадавших в ДТП с каршерингом в Сормове продолжают лечение
03 марта 2025 18:28  [607] Грузовик влетел в жилой дом в Кулебаках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph