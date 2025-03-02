Двое погибли при столкновении грузовика и легковушки возле Навашина

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Грузовик и легковушка столкнулись возле Навашина, сообщили в нижегородском управлении МЧС.
ДТП произошло на автодороге Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород" в четверг, 6 марта. В результате погибли два человека. Также пострадала женщина, которую деблокировали из авто спасатели МЧС. Потерпевшую передали медикам.
В МЧС добавили, что в причинах случившегося разберутся компетентные органы.
Ранее сообщалось, что грузовик сбил пешехода и врезался в киоск в Богородском районе, а до этого под Богородском с грузовиком столкнулся школьный автобус.
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