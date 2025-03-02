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Еще 571 млн рублей направят на стройку метро в Нижнем Новгороде

06 марта 2025 17:06  [31] Экономика

Генподрядчик "Моспроект-3" ищет исполнителя на строительство котлована станции метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Объявление размещено на сайте госзакупок. 

В документации указано, что помимо разработки котлована на станции нужно соорудить форшахту, установить "стену в грунте" и обвязочную балку, устроить распорное крепление. На эти работы заложили более 571 млн рублей.

Заявки от участников на электронный конкурс принимаются до 18 марта, объявить победителя планируют 21 марта. Строительные работы на объекте должны начаться 10 апреля, а завершиться до 28 июня.

Ранее сообщалось, что на продолжение строительства метро в Нижнем Новгороде потратят еще 2,13 млрд рублей.

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Теги:
Госзакупки Метро Строительство
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