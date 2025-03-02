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Происшествия

Предпринимателя в Городце судят за кражу строительного песка

06 марта 2025 17:19  [2] Происшествия

Директора фирмы в Городце судят за кражу строительного песка. Как сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры, дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Как полагает следствие, с мая по сентябрь 2024 года подозреваемый при помощи техники осуществил незаконную добычу 800 кубометров строительного песка из карьера на территории Городецкого района.

Сумма причиненного ущерба оценивается в более чем 400 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, также к нему подан иск на сумму похищенных недр.

Имущество и счета предпринимателя на 10 млн рублей арестованы, строительная техника изъята. Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали похитителя автомобильных аккумуляторов.

 

 

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Теги:
Городец Прокуратура Суд
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