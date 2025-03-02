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Общество

Два детсада построят в Советском районе Нижнего Новгорода

06 марта 2025 17:58  [63] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Два детсада построят в Советском районе Нижнего Новгорода. Объявления размещены на сайте госзакупок. 

Заказчиком обоих лотов выступает Главное управление по капитальному строительству. Одна дошкольная организация  (№42 по генплану) появится у деревни Кузнечихи (территория комплексной застройки "Север-Север"). На строительство планируется потратить 452,6 млн рублей. Изначально заявки принимались до 12 марта, но сегодня срок подачи был продлен до 17 марта. В будущем детсаду должно быть два надземных и один подземный этаж. Построить объект победитель должен будет до 1 марта 2027 года. 

Второй детсад появится на улице Ванеева возле дома 221. На его возведение выделено 390,4 миллиона. В конкурсной документации указывается, что детсад будет трехэтажным (в том числе подземный этаж) площадью 4 296,9 квадратных метра. Он будет рассчитан на 158 детей. Дошкольная организация должна быть построена до 1 марта 2027 года.

Заявки принимаются до 17 марта. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде начнут строить  четыре детсада общей вместимостью 1000 детей: на улице Ванеева, а также в ЖК "Зенит" и "Новая Кузнечиха" (Советский район), еще один — в ЖК "Торпедо" (Автозавод). 

 

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Теги:
Дети Детсады Строительство
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