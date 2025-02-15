Три детсада за 1,5 млрд рублей построят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде построят три детсада за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
По имеющейся информации, заказчиком работ выступает Главное управление по капитальному строительству.
Два детсада построят в Советском районе, один - в Автозаводском. Одна дошкольная организация (№42 по генплану) появится у деревни Кузнечиха, территория комплексной застройки "Север-Север". Стоимость контракта - 452 миллиона 690 тысяч 340 рублей.
Второй детсад (№22 по генплану) запланирован в застройке жилого квартала в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинской. На его строительство потратят 480 миллионов 106 тысяч 740 рублей.
Третий объект возведут в ЖК "Торпедо" за 537 миллионов 334 тысячи 870 рублей.
Заявки по всем конкурсам принимаются до 12 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что четыре детсада общей вместимостью 1000 детей начнут строить в Нижнем Новгороде в 2025 году. ДОУ появятся на улице Ванеева, а также в ЖК "Зенит" и "Новая Кузнечиха" (Советский район), еще один — в ЖК "Торпедо" (Автозавод).
Отметим, что критической назвал ситуацию с нехваткой школ и детских садов в Лесном городке депутат гордумы Николай Сатаев.
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