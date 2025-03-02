Нижегородские ветеринары рассказали о борьбе с бешенством у диких животных Общество

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В Нижегородской области в 2024 году было использовано 284 тысячи доз вакцины от бешенства для диких животных, сообщает ИА "Время Н".

По данным комитета ветеринарии региона, в этом году данный показатель останется на таком же уровне.

Специалисты профильного ведомства совместно с нижегородским минлесхозом координируют данную работу.

В частности, раскладка вакцины происходит трижды за год - весной, летом и осенью. Лекарство кладут в специальную форму, состоящую из продуктов питания в местах обитания диких животных.

Ранее сообщалось, что в нижегородской деревне Красный остров обнаружили бешеную лису. До этого в деревне Медведково Перевозского района также была найдена бешеная лисица.