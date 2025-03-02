Бастрыкин взял на контроль дело нижегородского таксиста-мигранта

Дело таксиста-мигранта, который надругался над пассажиркой в Нижегородской области, дошло до Александра Бастрыкина.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, председатель СК РФ взял на контроль расследование по этому уголовному делу.
Водитель такси, являющийся уроженцем иностранного государства, в городском округе Бор совершил преступление против половой неприкосновенности пассажирки.
Руководитель СУ по Нижегородской области Айрат Ахметшин доложит Александру Бастрыкину о ходе следствия и выявленных обстоятельствах, которые способствовали совершению данного злодеяния.
Ранее сообщалось, что мигрант изнасиловал женщину на улице в Выксе.
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