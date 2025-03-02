Фекальную канализацию ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде модернизируют за 41,7 млн рублей Бизнес

Фекальную канализацию ОАО "ГАЗ" модернизируют за 41,7 млн рублей. Объявление размещено на сайте госзакупок.

Конкурс по выбору подрядчика объявило ООО "Заводские сети".

Реконструкция затронет участок от Северной насосной станции до Комсомольской фекальной насосной станции.

Заявки принимаются до 24 марта, а работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти 11 млн рублей выделили на капремонт нижегородского архива.

