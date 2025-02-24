Прием популярного препарата для похудения грозит нижегородцам смертью Общество

Нижегородцы, принимающие популярный препарат для похудения, рискуют жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Дело в том, что в состав лекарства входит вещество семаглутид. От лечения "Оземпиком" уже погибли 82 жителя Великобритании.

В России препарат не продается, но у него имеются аналоги, в состав которых входит то же самое вещество.

Нижегородцев предупреждают: принимать данные препараты возможно только после консультации у врача, а самолечение не только недопустимо но и смертельно опасно.

Примечательно, что по итогам 2024 года россияне приобрели почти 2 млн доз этих препаратов на 9,5 млрд рублей.

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