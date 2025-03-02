81-летняя нижегородка отдала аферистам 450 000 рублей и тысячу евро Происшествия

81-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП", сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Пенсионерка рассказала, что по телефону неизвестный сообщил ей о том, что по вине ее дочери произошла авария с пострадавшими. Позвонивший убедил передать деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Нижегородка, испугавшись за дочь, передала курьеру 450 тысяч рублей, тысячу евро и 3 980 долларов. Но вскоре поняла, что ее развели, и обратилась в полицию.

По данному факту завели уголовное дело. Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы. Но сначала их нужно отыскать.

В полиции призвали провести беседу с пожилыми родственниками, а также проявлять бдительность во время приема звонков от неизвестных.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей.