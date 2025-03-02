Мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 63 млн рублей Экономика

За последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 118 случаев мошенничества. Чаще всего злоумышленники использовали схемы "Звонок от службы безопасности банка" (37 случаев), "Предложение дополнительного заработка" (30 случаев) и "Сообщение от якобы знакомого с просьбой занять денег" (16 случаев).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, общая сумма ущерба составила более 63 миллионов рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными и знакомиться с распространёнными схемами мошенничества, чтобы не попасть в ловушку злоумышленников.

Например, в Арзамасе пенсионерке в мессенджере написал человек, представившийся сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредитную карту и вывести все деньги со счёта. Несмотря на то, что женщина знала о подобных схемах, она поверила аферисту. По его указанию она сняла 400 тысяч рублей и перевела их на так называемый "безопасный счёт".

В Нижнем Новгороде бухгалтер более месяца вела переписку с мужчиной, который представился работодателем на рынке ценных бумаг. Следуя его инструкциям, женщина оформила кредит на 3 104 000 рублей, добавила к этой сумме собственные накопления в размере 196 000 рублей и отправила деньги на неизвестные банковские счета.

А жительница Бора, в свою очередь, получила в мессенджере сообщение от человека, представившегося её братом. Он попросил занять несколько тысяч рублей до зарплаты и отправил реквизиты для перевода. Женщина не стала уточнять, действительно ли сообщение написал её родственник, и перевела 21 тысячу рублей. Позже выяснилось, что аккаунт брата был взломан.

Полиция напоминает: любая просьба о переводе денег, даже от знакомых людей, требует проверки. Если собеседник настаивает на срочности, это может быть признаком мошенничества.

Ранее сообщалось, что бухгалтер нижегородского кафе лишилась 6 млн рублей после общения с "брокером".