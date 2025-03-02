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Общество

Сдвоенная "Ласточка" начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой

07 марта 2025 11:41  [148] Общество

В марте 2025 года на маршруте Нижний Новгород – Москва в определенные дни будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка".  Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд отправится из Москвы 7, 14, 21 и 28 марта в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 1:13 следующего дня. В обратном направлении — из Нижнего Новгорода — состав будет отправляться 10, 17, 24 и 31 марта в 4:51, а прибытие в Москву запланировано на 9:09.  

Ранее сообщалось о скором запуске круизного поезда с остановкой в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
поезда Путешествия
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