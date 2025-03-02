Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 марта 2025 13:16  [121] На благоустройство парка в Навашине потратят 150 млн рублей
07 марта 2025 13:00  [132] Нижегородская область и Куба объявили регистрацию на ИТ-олимпиаду по кибербезопасности  
07 марта 2025 11:00  [162] Нижегородские предприятия МСП привлекли свыше 6,8 млрд рублей благодаря госгарантиям
07 марта 2025 08:15  [194] Нижний Новгород попал в число самых гостеприимных городов России
06 марта 2025 17:06  [360] Еще 571 млн рублей направят на стройку метро в Нижнем Новгороде
06 марта 2025 16:34  [350] НАПП предложила правительству меры по стимулированию инвестиций
06 марта 2025 15:57  [289] ГЖД направила на выполнение социальных обязательств более 7,1 млрд рублей в 2024 году
06 марта 2025 15:35  [275] Более 50% жителей ПФО считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада
06 марта 2025 14:45  [405] Объем госдолга Нижегородской области по итогам февраля остался стабильным
06 марта 2025 10:51  [377] Средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год
Экономика

На благоустройство парка в Навашине потратят 150 млн рублей

07 марта 2025 13:16  [121] Экономика

Фото: Александр Воложанин

На благоустройства городского парка "Путь Карабела" в Навашине потратят 150 млн рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурс объявила администрация Навашинского округа Нижегородской области. Заявки принимаются до 14 марта. Работы должны быть выполнены до 11 декабря 2025 года. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит коло 700 млн рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В конкурсе одержали победу девять городов Нижегородской области, в том числе и Навашино, и один проект благоустройства в Харцызске.

На проект "Путь корабела" с благоустройством центрального парка город получит 70,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, победитель должен будет благоустроить территорию на земельном участке №2 Парка имени 70-летия Победы. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Госзакупки Навашино
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2025 12:20  [317] Парк имени 1 Мая закрывается для продолжения работ по благоустройству
03 марта 2025 08:00  [726] Территорию Мещерского озера в Нижнем Новгороде могут благоустроить по концессии
28 февраля 2025 10:30  [528] Сквер Гусева в Нижнем Новгороде благоустроят за 7,3 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph