На благоустройство парка в Навашине потратят 150 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

На благоустройства городского парка "Путь Карабела" в Навашине потратят 150 млн рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурс объявила администрация Навашинского округа Нижегородской области. Заявки принимаются до 14 марта. Работы должны быть выполнены до 11 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит коло 700 млн рублей на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В конкурсе одержали победу девять городов Нижегородской области, в том числе и Навашино, и один проект благоустройства в Харцызске.

На проект "Путь корабела" с благоустройством центрального парка город получит 70,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, победитель должен будет благоустроить территорию на земельном участке №2 Парка имени 70-летия Победы.