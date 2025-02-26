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Общество

Сквер Гусева в Нижнем Новгороде благоустроят за 7,3 млн рублей

28 февраля 2025 10:30  [98] Общество

На благоустройство сквера Народного художника РСФСР Павла Гусева в Нижегородском районе потратят 7,29 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Объявление разместил департамент экономического развития и инвестиций администрации города. Согласно конкурсной документации, в сквере планируется обновить брусчатку, установить уличное освещение, скамейки, высадить живую изгородь и засеять газон. Подрядчик должен будет завершить все работы до 10 июня 2025 года. 

Сквер расположен на пересечении улиц Фруктовой и Родионова. Имя Почётного гражданина Горького, кавалера ордена Ленина, выдающегося российского скульптора Павла Гусева общественному пространству присвоили в 2023 году. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В их числе и сквер Гусева. 

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Сквер
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