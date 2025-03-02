Жители Павлова пожаловались на сильную вонь от куриного помета Общество

Фото: скриншот из программы "Кстати..." (16+)

Жители Павлова пожаловались на запах куриного помета, который вывозится на поля рядом с местной птицефабрикой. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

"Здесь находиться, кроме как в маске, не представляется возможным. Это очень едкий запах, от которого слезятся глаза", - рассказал местный житель Николай.

Жители не могут открывать окна, многие вынуждены выезжать за город, когда ветер дует в сторону Павлово. Павловчане опасаются, что ситуация ухудшится из-за жары летом. Так, раньше навоз сбрасывался в реку, но после штрафа фабрика начала вывозить их в свои поля.

Представители птицефабрики утверждают, что навоз был вывезен сейчас на благо жителей. Раньше его вывозили летом, однако, чтобы запах не распространялся еще больше, решили сделать это в холодное время года. На птицефабрике утверждают, что без навоза не обойтись, ведь это удобрение.

"Сейчас на полях, которые принадлежат павловской птицефабрике, происходит подготовка к севу яровых культур", - комментирует ситуацию менеджер по внешним коммуникациям Павловской птицефабрики Майя Лисенкова.

Также представители фабрики отметили, что помет в полях — это не отходы, а удобрение, прошедшее полное обработку. Птицефабрике очень важно иметь свои зерновые культуры, чтобы в дальнейшем изготавливать комбикорм для птиц.

Лисенкова сообщила, что в ближайшее время планируется перепахать поля, а значит запах исчезнет.

Напомним, жители Павлова ранее уже жаловались на неприятный запах в соцсетях.