Жители Павлова пожаловались на жуткую навозную вонь

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Жители города Павлово столкнулись с резким ухудшением экологической обстановки – на улицах стоит невыносимый запах навоза. Волна возмущения появилась в соцсетях, в частности, в группе "Подслушано в Павлово на Оке".
Горожане выдвигают различные версии происходящего. Одни считают, что причиной стали дачники, закупившие удобрения для огородов, другие обвиняют местную птицефабрику, а третьи связывают ситуацию с комбикормовым заводом.
Комментаторы в соцсетях делятся своим недовольством:
"Во всех районах запах, невозможно находиться на улице"*, – пишет Надежда О.
"Дышать нечем, к птичнику никаких мер не принимают"*, – отмечает Анна Т.
"На Байконуре вообще невыносимо, за несколько минут на "свежем воздухе" начинает тошнить"*, – жалуется Ольга П.
Некоторые пользователи также утверждают, что неприятный запах ощущается даже в Ворсме.
Пока официальные комментарии от местных властей и надзорных органов не поступали.
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