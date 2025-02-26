Жители Павлова пожаловались на жуткую навозную вонь Общество

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Жители города Павлово столкнулись с резким ухудшением экологической обстановки – на улицах стоит невыносимый запах навоза. Волна возмущения появилась в соцсетях, в частности, в группе "Подслушано в Павлово на Оке".

Горожане выдвигают различные версии происходящего. Одни считают, что причиной стали дачники, закупившие удобрения для огородов, другие обвиняют местную птицефабрику, а третьи связывают ситуацию с комбикормовым заводом.

Комментаторы в соцсетях делятся своим недовольством:

"Во всех районах запах, невозможно находиться на улице"*, – пишет Надежда О.

"Дышать нечем, к птичнику никаких мер не принимают"*, – отмечает Анна Т.

"На Байконуре вообще невыносимо, за несколько минут на "свежем воздухе" начинает тошнить"*, – жалуется Ольга П.

Некоторые пользователи также утверждают, что неприятный запах ощущается даже в Ворсме.

Пока официальные комментарии от местных властей и надзорных органов не поступали.