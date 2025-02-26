Под Балахной выявили незаконную свалку строительного мусора Общество

В Балахнинском муниципальном округе обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов. Факт незаконного сброса зафиксировали сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с представителями Россельхознадзора, региональной ГАИ и отдела МВД России "Балахнинский".

Поводом для проверки стало обращение Законодательного собрания Нижегородской области. Депутаты получили жалобы от местных жителей, которые просили вмешаться в ситуацию.

25 и 26 февраля 2025 года специалисты провели выездные обследования в районе деревни Ватагино. Было установлено, что строительные отходы складировались на участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения. По предварительным данным, мусор образовался после демонтажа здания в Балахне.

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, строительный мусор относится к IV классу опасности. Грузовой автомобиль, незаконно сбрасывавший отходы, задержан с поличным и помещён на специализированную стоянку.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин подчеркнул, что регион ведёт активную работу по выявлению и предотвращению подобных нарушений:

"Министерство экологии уделяет особое внимание законности обращения с отходами. Мы являемся одними из лидеров в России в части формирования инфраструктуры и организации работы по обращению с отходами. Вместе с тем минэкологии активно выявляет, пресекает и предупреждает экологические правонарушения. Образование несанкционированных свалок, особенно с использованием транспортных средств, недопустимо. Такие действия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Благодарим правоохранительные органы за содействие в борьбе с нарушителями".

В отношении лиц, причастных к незаконному сбросу отходов, возбуждено административное делопроизводство.

За сброс мусора в неустановленном месте с использованием грузового транспорта предусмотрен штраф до 120 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно изъятие автомобиля. Также виновные обязаны возместить причинённый ущерб окружающей среде в полном объёме.

Ранее стало известно, что власти обследуют свалку химотходов на окраине Нижнего Новгорода.