ЦРТС отменил конкурсы на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде Общество

ЦРТС отменил конкурсы на четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Речь идет о маршрутах А-13, А-97, А-67 и А-36. Отмечается, что решения приняты в соответствии со статьей 36 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг" (отмена закупки).

Напомним, что за выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам планировались следующие суммы: А-97 - 27,7 млн рублей, А-67 - 34,5 млн рублей, А-36 - 9,99 млн рублей и А-13 - 38,8 млн рублей.

Ранее названы маршруты, которые стали самыми популярными среди нижегородцев стали автобусные маршруты А-90, Т-83, Т-45 и А-81.