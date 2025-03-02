Остановку на площади Горького хотят включить в маршрут А-36 Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют изменить маршрут автобуса А-36, добавив в него остановку "Площадь Горького" на улице Большой Покровской у Дома связи. Об этом сообщается в группе "Новая маршрутная сеть" во "ВКонтакте".

Если изменения утвердят, автобус будет останавливаться здесь вместо текущей остановки у дома №4 на площади Горького при движении в сторону улицы Долгополова.

В ЦРТС объяснили, что такой перенос поможет сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и организованной.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде изменили схемы движения четырех автобусных маршрутов — А-31, А-82, А-36 и А-42.