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Общество

Остановку на площади Горького хотят включить в маршрут А-36

05 марта 2025 14:40  [41] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют изменить маршрут автобуса А-36, добавив в него остановку "Площадь Горького" на улице Большой Покровской у Дома связи. Об этом сообщается в группе "Новая маршрутная сеть" во "ВКонтакте".

Если изменения утвердят, автобус будет останавливаться здесь вместо текущей остановки у дома №4 на площади Горького при движении в сторону улицы Долгополова.  

В ЦРТС объяснили, что такой перенос поможет сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и организованной.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде изменили схемы движения четырех автобусных маршрутов — А-31, А-82, А-36 и А-42. 

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Теги:
маршруты Общественный транспорт Остановки
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