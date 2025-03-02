Остановку на площади Горького хотят включить в маршрут А-36

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В Нижнем Новгороде планируют изменить маршрут автобуса А-36, добавив в него остановку "Площадь Горького" на улице Большой Покровской у Дома связи. Об этом сообщается в группе "Новая маршрутная сеть" во "ВКонтакте".
Если изменения утвердят, автобус будет останавливаться здесь вместо текущей остановки у дома №4 на площади Горького при движении в сторону улицы Долгополова.
В ЦРТС объяснили, что такой перенос поможет сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и организованной.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года в Нижнем Новгороде изменили схемы движения четырех автобусных маршрутов — А-31, А-82, А-36 и А-42.
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