Лжесотрудники "РосФинМониторинга" развели жительницу Семенова на 675 000 рублей Происшествия

В Семенове мошенники, выдававшие себя за представителей "РосФинМониторинга", выманили у местной жительницы 675 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Злоумышленники связались с женщиной по телефону и сообщили, что на ее имя якобы оформили кредит. Под предлогом "защиты средств" аферисты несколько дней уговаривали ее перевести деньги на "безопасный счет".

Поверив мошенникам, потерпевшая продала часть имущества и перечислила им 675 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители призывают жителей региона быть предельно осторожными и не верить звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками финансовых ведомств.

Ранее сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками "Почты России".