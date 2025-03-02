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Происшествия

Лжесотрудники "РосФинМониторинга" развели жительницу Семенова на 675 000 рублей

08 марта 2025 08:43  [66] Происшествия

В Семенове мошенники, выдававшие себя за представителей "РосФинМониторинга", выманили у местной жительницы 675 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.  

Злоумышленники связались с женщиной по телефону и сообщили, что на ее имя якобы оформили кредит. Под предлогом "защиты средств" аферисты несколько дней уговаривали ее перевести деньги на "безопасный счет".  

Поверив мошенникам, потерпевшая продала часть имущества и перечислила им 675 тысяч рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Правоохранители призывают жителей региона быть предельно осторожными и не верить звонкам от неизвестных, представляющихся сотрудниками финансовых ведомств.  

Ранее сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками "Почты России".

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Теги:
МВД Мошенничество Семеновский городской округ
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