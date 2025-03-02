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Общество

Нижегородцам рассказали, как продлить свежесть срезанных цветов

08 марта 2025 10:11  [1] Общество

Чтобы букет радовал дольше, важно соблюдать простые правила ухода. Помимо специальных подкормок, существуют проверенные способы, которые помогают сохранить цветы свежими. Ими с НИА "Нижний Новгород" поделилась флорист Анна Куликова.

По словам собеседницы информагентства, тюльпаны лучше держать в холодной воде, меняя ее каждые один-два дня. Некоторые флористы рекомендуют добавлять в вазу лед. Перед каждой заменой воды стебли стоит подрезать на один-два сантиметра под углом, чтобы цветы лучше впитывали влагу. Важно не ставить букет под прямые солнечные лучи – это стимулирует рост и может привести к тому, что стебли начнут изгибаться. Также тюльпаны не переносят сквозняков.  

Розы перед тем, как поставить в вазу, можно ненадолго замочить в холодной воде, чтобы цветы напитались влагой. Со стеблей рекомендуется удалить лишние листья и шипы, так как они способствуют размножению бактерий. Оптимальная температура воздуха для роз – около 18 градусов, поэтому букет не стоит ставить рядом с батареями или на сквозняке. Воду в вазе необходимо менять каждый день, а стебли регулярно подрезать острым ножом под углом 45 градусов, так как ножницы могут повредить их структуру.  

Мимоза требует особого ухода. Флористы не советуют держать ее в воде постоянно, но если хочется сохранить пышность соцветий, можно ненадолго поставить букет в вазу с мягкой, кипяченой или отстоянной водой. Жидкость необходимо менять каждые один-два дня, при этом каждый раз подрезая ветки. Для продления свежести мимозу лучше держать в помещении с повышенной влажностью и периодически опрыскивать соцветия прохладной водой.  

Ранее аллерголог объяснила нижегородцам, какие цветы могут навредить 8 Марта.

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Теги:
8 марта Цветы
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