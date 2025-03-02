Нижегородские предприниматели жалуются на "черных" торговцев накануне 8 марта Бизнес

Стихийная торговля снова набирает обороны в последние годы. Особенно ярко это выражено в преддверии 8 марта.

Из-за повышенного спроса и возможности быстрого заработка некоторые недобросовестные люди решаются на несанкционированную торговлю. Они закупают партии цветов оптом и торгуют ими прямо на улицах: с машин или в быстросборных тентах-палатках. Нарушители даже иногда ставят машины с цветами около популярных цветочных магазинов с большой проходимостью местных жителей.

"Конечно, это ненормальная ситуация и нарушение закона, которое наносит колоссальный урон предпринимателям, работающим "в белую", ведь цветы – это скоропортящийся товар", - отметила исполнительный директор Нижегородского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Татьяны Железновой.

Железнова также отметила, Минпром Нижегородской области оказывает регулярную поддержку в организации системной работы по защите предпринимателей. В 2023 году при совместной работе оперативного штаба и полиции было составлено около 120 протоколов по нелегальной. В 2024 году работа оказалась менее эффективной, так как постарались обойтись своими силами.

Сейчас планируется привлечь внимание предпринимателей из других отраслей к этой проблеме.

Ранее сообщалось, борьба с незаконной торговлей цветами усилилась в регионе перед Международным женским днем.

Напомним, праздничные букеты подорожали в Нижегородской области в преддверии 8 марта.