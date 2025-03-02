Нижегородский суд аннулировал договор займа жертвы мошенников Происшествия

В Нижнем Новгороде суд аннулировал договор займа, заключенный пенсионером под влиянием обмана. В качестве залога в сделке фигурировали его дом и земельный участок. Как сообщает региональная прокуратура, суд признал договор недействительным.

Пожилой мужчина оформил заем на 3 млн рублей, однако вскоре после подписания договора перевел всю сумму на счета мошенников. Сам он денег не получил.

Экспертиза показала, что на момент заключения сделки пенсионер находился под чужим влиянием, не осознавал последствий своих действий и не имел реальной воли на оформление займа.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Чтобы защитить пострадавшего, прокурор Сормовского района подал иск, требуя признать сделку недействительной.

Суд полностью удовлетворил требования, что позволило сохранить жилье за пенсионером и предотвратить возможную потерю имущества.