Шалабаев объяснил, почему объединение Нижнего Новгорода и Кстова может быть выгодным Политика

Во время прямого эфира 7 марта мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал планируемое объединение города с Кстовом. По его словам, у этого решения есть веские основания.

Шалабаев отметил, что совместный бюджет двух территорий позволит привлекать больше средств из федеральных и региональных программ. Это, в свою очередь, поможет реализовать крупные инфраструктурные проекты и проводить больше работ по благоустройству.

Что касается тарифов на электроэнергию и газ, то они уже сейчас одинаковые в обоих муниципалитетах. При этом стоимость отопления и воды в Кстове даже выше, чем в Нижнем Новгороде.

"Никаких изменений в этом плане не будет и не может быть. Более того, рост тарифов не просматривается. У нас принцип, как в медицине – "Не навреди". Ухудшений точно не должно быть ни для кого", – подчеркнул мэр.

Еще один важный вопрос, который беспокоит жителей – сохранение льгот. Шалабаев заверил, что все льготы останутся, в том числе сельские.

"Если была деревня – она останется деревней, если Кстово был городом – так и останется. Все льготы сохранятся", – заверил глава города.

Ранее сообщалось, что проект закона об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесут не раньше марта.