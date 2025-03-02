Нижегородский мэр Шалабаев объяснил, зачем нужна Триумфальная арка Культура и отдых

Восстановление Триумфальной арки на Советской улице в Нижнем Новгороде станет не только данью уважения к истории, но и важным шагом в развитии городского пространства. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 7 марта.

Изначально Триумфальную арку построили в 1896 году к визиту императора Николая II на Всероссийскую промышленную и художественную выставку. Сегодня фрагменты этого исторического сооружения обнаружены между домами №20 и №22 на Советской улице.

По словам Шалабаева, проект восстановления позволит сохранить историческое наследие города и подчеркнуть его связь с важными событиями прошлого.

Кроме культурного значения, новый объект придаст импульс развитию территории. В частности, изменения коснутся участка от Московского вокзала до бывшей автостанции. Сейчас это место выглядит заброшенным, но появление арки может сделать его более привлекательным.

"Мы должны взяться за эту территорию, это даст хороший толчок к ее развитию", – отметил мэр.

Восстановить Триумфальную арку планируют к 2026 году, когда Нижний Новгород отметит юбилей Всероссийской промышленной выставки. Рассматриваются разные варианты сохранения исторического объекта: музеефицировать останцы, поместив их под стекло, а также воссоздать копию арки рядом с оригинальными фрагментами.

Эксперты подтвердили подлинность найденных остатков, что делает проект еще более значимым для города.

Ранее нижегородцам пообещали не трогать транспортную развязку при воссоздании триумфальной арки.