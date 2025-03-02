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Общество

Директора нижегородской кадетской школы могут отстранить от должности

07 марта 2025 17:58  [112] Общество

Фото: личная страница героини в VK

Вопрос об отстранении Ольги Кудасовой от должности директора Нижегородской кадетской школы сейчас рассматривается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минобре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что учебный процесс в школе продолжается без изменений и проходит в штатном режиме.  

В отношении Кудасовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, она выписывала сотрудникам школы премии, которые впоследствии забирала себе.  

Сейчас идет расследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе руководителя учебного заведения.

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Теги:
Минобрнауки Образование Уголовное дело
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