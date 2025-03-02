Директора нижегородской кадетской школы могут отстранить от должности

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Вопрос об отстранении Ольги Кудасовой от должности директора Нижегородской кадетской школы сейчас рассматривается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минобре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что учебный процесс в школе продолжается без изменений и проходит в штатном режиме.
В отношении Кудасовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, она выписывала сотрудникам школы премии, которые впоследствии забирала себе.
Сейчас идет расследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе руководителя учебного заведения.
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