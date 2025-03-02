Решение о разделении Нижегородского района примут весной 2025 года Политика

В Нижнем Новгороде обсуждают возможность разделения Нижегородского района на два отдельных — исторический и спальный. Окончательное решение по этому вопросу планируют принять в апреле-мае 2025 года, сообщил мэр Юрий Шалабаев в прямом эфире 7 марта.

Как отметил градоначальник, идея разделения возникла не случайно. Нижегородский район включает в себя как центр города, ориентированный на туристов, так и крупные жилые массивы, такие как "Медвежья долина" и "Верхние Печеры". Эти территории имеют разную инфраструктуру, приоритеты развития и даже обслуживаются разными коммунальными бригадами.

Вопрос разделения сейчас изучает Общественная палата города. После принятия решения окончательное слово останется за мэрией.

Напомним, что также в прямом эфире 7 марта мэр высказался о планируемом объединении Кстова и Нижнего Новгорода. Он объяснил, почему это выгодно.