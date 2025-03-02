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Культура и отдых

Музыкальный альбом презентовал экс-министр нижегородского правительства

08 марта 2025 10:58  [118] Культура и отдых

Сергей Кучин, с 2011 по 2018 годы работавший министром информтехнологий в нижегородском правительстве, выпустил первый музыкальный альбом "Я есть!" (16+).

Как сообщает ИА "Время Н", экс-министр выступил под псевдонимом Добро’hot. Смысл своего творческого имени исполнитель раскрывать не стал.

Говоря о дебютной работе, Кучин отметил, что современные технологии сейчас открывают новые горизонты для творчества.

Он также добавил, что если проект найдет свою аудиторию, то это может стать началом новой карьеры, поскольку материал для следующего альбома уже есть.

Ранее сообщалось, что в 2025 году 15 площадок в Нижнем Новгороде станут местом проведения фестиваля INTERVALS 2025.

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Теги:
Музыка Технологии
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